Miss Univers 2019 : Zozibini Tunzi, première reine de beauté noire aux cheveux crépus

Miss Univers 2019 est sud-africaine, noire et a choisi d'assumer ses cheveux crépus. Zozibini Tunzi dispose d'une année pour faire rayonner son message pour l'égalité entre les femmes et les hommes à travers le monde.

Zozibini Tunzi est Miss Univers 2019. La jeune Sud-Africaine a remporté le concours de beauté le 8 décembre à Atlanta (Géorgie). Et si elle compte marquer les esprits, c’est autant pour sa beauté que pour son engagement pour l’égalité femmes-hommes.

Lors de la finale du prestigieux concours de beauté, la jeune étudiante et mannequin a fait mouche lorsqu’il lui a été demandé quelle est, selon elle, la chose la plus importante qui devrait être enseignée aux jeunes filles : « Je pense que la chose la plus importante que nous devrions enseigner aux jeunes filles aujourd'hui est le leadership. C'est quelque chose qui fait défaut aux jeunes filles et aux femmes depuis très longtemps, non pas parce que nous ne le voulons pas, mais à cause de ce que la société a décrété pour les femmes. Je pense que nous sommes les êtres les plus puissants du monde et que nous devrions avoir toutes les chances. Et c’est ce que nous devrions enseigner à ces jeunes filles : à prendre leur place, rien n’est plus important. »

There were a lot of beautiful moments, but this right here was my favourite. Dammit @zozitunzi I’m so proud of You. Brown skin girls are officially back in business. Mad love for you sister #MissUniverse2019 @MissWorldLive pic.twitter.com/ciMKOLg816 — Miss Universe 2019 (@MissUniverseus) December 9, 2019





Si la jeune femme est particulièrement remarquable, c’est aussi parce que, pour la première fois, une candidate s’est présentée et a été élue alors qu’elle portait ses cheveux au naturel. Si les 67 Miss Univers élues avant elle avaient de longs cheveux lisses, Zozibini a préféré arborer une coupe courte et des cheveux crépus. Elle démontre ainsi que le monde des concours de beauté change lentement. Peu avant son courronnement, elle a d'ailleurs lancé, sous un tonnerre d’applaudissements : « J’ai grandi dans un monde où une femme comme moi, avec mon type de peau et mon type de cheveux, n’a jamais été considérée comme étant belle. Je pense qu’il est temps que ça change aujourd’hui. » Ceux qui la suivront à travers le monde cette année ne devraient pas se lasser de la regarder… Et, si elle parvient à porter son message pour l’éducation des filles, de l’écouter.