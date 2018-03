Moqué par Laurent Gerra, Booba le clashe en retour sur Instagram

Laurent Gerra a décidément une dent contre les Inrocks ces temps-ci. Ou tout du moins contre leur Une, dont il se moque ouvertement sur les réseaux sociaux en se grimant. Mais parfois, les personnalités qui font la couverture du magazine culturel peuvent mal prendre les railleries de l'humoriste. Et c'est ce qui s'est passé lundi 5 avec le rappeur Booba.

L'interprète de Validée a répondu sèchement via son compte Instagram mercredi 7 à Laurent Gerra qui a sous-entendu qu'il n'avait pas sa place en couverture des Inrocks. "Et si je mets une casquette et un survêt' je peux la faire la couverture des Inrocks?", avait ainsi écrit l'imitateur sur Twitter.

"Même en costard, tu la feras pas, ni celle de GQ. Faut avoir du talent pour ça, une vraie carrière, du style, pas de préjugés et ne pas boire de Villageoise. D'ailleurs qui es-tu?", a répondu Booba.

La réaction de Booba a un peu tardé à venir, mais les commentaires désapprobateurs sous son premier tweet n'ont pas pour autant empêché Laurent Gerra de recommencer dès mercredi.

L'humoriste s'est déguisé en Columbo pour se moquer de la couverture d'Eddy de Pretto, également rappeur.

Moi aussi je peux faire la couverture des Inrocks si je mets un bonnet ? pic.twitter.com/icJOzHTHtx — Laurent Gerra (@LaurentGerra) 19 février 2018

Orelsan en avait aussi pris pour son grade le 19 février dernier, mais il n'avait pas réagi à la petite provocation de Laurent Gerra au contraire, donc, de Booba.