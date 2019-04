Mort d'Avicii: un album posthume bientôt dans les bacs (vidéo)

Le 20 avril 2018, le monde de la musique a subi un terrible choc avec la disparition d'Avicii.

Tim Bergling, de son vrai nom, s'est suicidé à l'âge de 28 ans. Ses proches luttent depuis pour qu'aucune autre famille ne subisse un deuil pareil et sont actifs dans la prévention contre le suicide et le déclin de la santé mentale en général.

Dans l'objectif de perpétrer les valeurs, la mémoire et l'art d'Avicii, sa famille a décidé de sortir un album posthume qui s'appellera simplement Tim, et qui sera dans les bacs le 6 juin prochain. Un premier single SOS sortira dès mercredi 10 avril et donnera un avant-goût de l'esprit de ce nouvel album.

Album sur lequel travaillait le DJ avant sa mort, et qui était presque terminé.

Parmi les collaborateurs habituels d'Avicii que l'on retrouvera sur cet album, il y a Chris Martin de Coldplay qui a travaillé sur le titre Heaven.

A noter que les bénéfices des ventes de Tim seront intégralement reversés à la "Tim Bergling Foundation" qui a pour seul but de soutenir les gens souffrant de maladies mentales et de faire de la prévention contre le suicide.