Mort de Johnny Hallyday: Anémone dénonce le "pantin médiatique"

"C'était un pantin médiatique", a lâché Anémone, qui jouait Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, à propos de Johnny Hallyday. Dans un interview très sombre accordé au Parisien et publié ce vendredi 22, l'actrice de 67 ans n'a pas mâché ses mots.

L'hommage populaire rendu au rockeur après sa mort n'a pas du tout plus à Anémone qui a voulu le faire savoir, parmi d'autres faits. Loin de mâcher ses mots, elle a expliqué: "des funérailles à Marc Lévy? On vient de faire Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday, Marc Lévy devrait être le prochain. Johnny, il a fait quoi? A part se déguiser et mentir? Voter à droite et fuir le fisc? Il n'a fait que se marier, divorcer, se marier. C'était un pantin médiatique".

Les trois artistes n'ont pas été les seuls à prendre pour leur grade. Le monde du show-biz tout entier ne semble plus avoir grâce à ses yeux, surtout les équipes de productions: "un paquet de crétins" selon l'actrice césarisée en 1988.

Si elle a expliqué prendre encore du plaisir sur scène, bien que ça ne lui soit pas indispensable, elle a expliqué qu'elle mettait un terme à sa carrière. Elle a cependant souligné que sa retraite n'était "pas bien grasse (…). Par rapport aux carrières qu'on fait, on a pas beaucoup de fric à la retraite".

Actuellement à l'affiche de la pièce Le Nœuds au mouchoir, elle a aussi été interrogée sur la politique française. Là encore, celle qui avait brièvement soutenu Jean-Luc Mélenchon en 2012 n'a pas été très optimiste. "Je me demande si ce n'est pas un vieux stalinien pour finir, c'est un vieux politicard en tout cas. La politique, c'est un concours de crétins et de menteurs".

Lassée par la célébrité, les promotions de films ou de pièces ou encore l'inaction de la France en terme d'écologie, Anémone a d'ailleurs décidé de quitter le pays et de partir s'installer au Portugal, où elle vit déjà la moitié de l'année. Pour des raisons fiscales? "Ça ne vous regarde pas!".