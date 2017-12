Johnny Hallyday: après l'inhumation, Laeticia s'est réfugiée en famille dans leur maison à Saint-Barth

Après l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday samedi 9, sa famille et ses amis proches se sont envolés pour Saint-Barthélemy. La dépouille de l'idole des jeunes y a été inhumée.

C'est au cimetière de Lorient que Laeticia Hallyday -qui n'était pas accompagnée de ses filles Jade et Joy, mais s'est montrée très unie avec David Hallyday et Laura Smet, les aînés de son défunt époux- a fait ses adieux.

Alors qu'elle avait tenu le coup samedi, paraissant immensément triste mais en faisant preuve d'une grande force, elle s'est littéralement effondrée dans les bras de son beau-fils, qui a aussi été une épaule pour sa demi-sœur, Laura.

C'est d'ailleurs main dans la main avec Laura que Laeticia a écouté les chansons d'Elvis Presley (Johnny Hallyday en était fan), chantées par une chorale d'enfants. Puis Maxime Nucci (Yodelice), ami du rockeur, a joué un dernier morceau de guitare en l'honneur de son mentor.

Le soir, après la mise en terre, les invités -qui étaient tous vêtus de blanc (comme le souhaitait Johnny)- se sont rendus au Jojo Burger, petit restaurant adjacent au cimetière de Lorient. Ils y ont bu un dernier verre à la mémoire de Johnny.

Puis Laeticia Hallyday est rentrée en famille (avec Laura, David mais aussi son père André Boudou) rejoindre Jade et Joy dans leur luxueuse maison située sur les hauteurs de l'Anse de Marigot, un quartier de Saint-Barthélemy qui offre un magnifique panorama.

Sur certaines photos, on peut voir que des pièces de la maison sont encore en travaux suite aux dégâts provoqués par l'ouragan Irma.

Mais c'est bien là que Laeticia Hallyday devrait rester quelques jours, pour commencer son deuil et se reposer. En revanche, après, on ne sait pas où elle va habiter. Il y a plusieurs possibilités. Elle pourrait retourner vivre à Los Angeles (Etats-Unis), où Jade et Joy sont scolarisées dans un lycée français, puis revenir pour les vacances comme elle en avait l'habitude avec Johnny depuis des années.

Ou elle pourrait aussi rentrer en France, à Marnes-la-Coquette ou ailleurs, se rapprocher des siens. Mais pour l'instant, elle va d'abord devoir se relever et apprendre à vivre sans l'homme qui partageait sa vie depuis 1995.