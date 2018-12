Mort de Johnny Hallyday: Laeticia veut que l'Elysée paye la facture de l'hommage national

Johnny Hallyday est mort il y a tout juste un an ce mercredi. Vite, il a été annoncé qu'un hommage national serait rendu au rockeur et Emmanuel Macron et sa femme était présents aux côtés de la famille du défunt. Mais l'Elysée ne s'attendait pas à recevoir la facture salée de la cérémonie et a refusé de la payer.