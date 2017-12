Mort de Johnny Hallyday: Véronique Sanson réagit à son tour

Véronique Sanson est revenue dimanche 24 sur la mort de Johnny Hallyday, décédé des suites d'un cancer du poumon. Lors de l'émission Vivement dimanche prochain, la chanteuse a évoqué l'hommage populaire et son ampleur à laquelle elle ne s'attendait pas.

"Ce qui m'a vraiment sidérée c'est que les gens de tous les milieux, même les gens qui ne l'aimaient pas, qui disaient qu'il chantait faux, ce qui est une invraisemblance de dire ça, tous les gens ont perdu quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont perdu quelque chose qui était à eux, même ceux qui n'étaient pas des grands fans purs et durs. C'était notre Johnny national", a-telle expliqué à Michel Drucker.

Les relations entre la chanteuse et le rockeur n'ont pourtant pas toujours été au beau fixe. En 2011, elle avait par exemple dit qu'il s'agissait d'un "gros con", après qu'il ait refusé d'interpréter un chanson écrite pas sa sœur Violaine.

Mais elle n'a pas semblé tenir rigueur de cet affront fait à sa propre famille dimanche puisqu'elle a fait un portrait élogieux du chanteur décédé le 6 décembre dernier. Face à Michel Drucker, grand ami du rockeur qui n'avait d'ailleurs pas réussi à retenir ses larmes lors d'une soirée hommage qu'il animait sur France 2, Véronique Sanson est revenue sur la vie privée de Johnny Hallyday.

"Et puis on s'aperçoit, maintenant qu'il y a beaucoup de reportages, que c'était le type le plus simple du monde et qu'il n'avait aucune idée, aucune espèce d'idée de l'icône qu'il était".

La mort de Johnny Hallyday à l'âge de 74 ans a en effet ému la France entière et un grand hommage populaire a été rendu à l'artiste à Paris où un million de personnes ont salué une dernière fois l'idole des jeunes, aujourd'hui enterrée sur l'île de Saint-Barthélemy.