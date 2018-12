Mort de Johnny: Jade Hallyday admire le courage de sa mère Laeticia (photos)

Johnny Hallyday est décédé il y a une an, le 5 décembre 2017. Mercredi 5 était donc l'occasion pour tous les fans de rendre hommage au taulier emporté par un cancer. Mais les inconnus n'ont pas été les seuls à penser à leur idole.

Ainsi Jade Hallyday, sa fille âgée de 14 ans, lui a rendu un vibrant hommage sur Instagram et expliqué que pour elle, son père était toujours présent mais sous une "autre forme".

L'adolescente en a aussi profité pour saluer sa mère Laeticia et Joy, sa petite sœur: "tu peux être fier de maman et Joy elles sont courageuses".

Il est vrai qu'une bataille judiciaire a débuté entre leur mère, leur frère David et leur sœur Laura depuis la mort de leur père. Jade et Joy, âgées seulement de 14 et 10 ans, se sont alors retrouvées au beau milieu d'une famille déchirée.

N'ayant plus de contact avec David et Laura, elles ont pu voir à quel point leur mère avait fait face aux accusations de manipulation et à la totale remise en question de son honnêteté envers le père de ses filles avec qui elle a été mariée durant 21 ans.

En plus de la disparition de son papa, Jade Hallyday doit faire face à une tornade médiatique qu'elle n'a pas l'air d'apprécier. Sur une autre publication Instagram aussi dédiée à son père elle a écrit en anglais "l'amour est plus fort que les mensonges", un message caché aux détracteurs de sa mère?