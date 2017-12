Johnny Hallyday: un lieu pourrait bientôt porter son nom à Paris

La France entière a dit adieu à Johnny Hallyday samedi 9, au cours d'un immense hommage populaire où sa mémoire a été honorée.

Des milliers de fans ont scandé son nom et chanté ses chansons dans les rues de Paris, sur les Champs-Elysées et devant l'église Sainte-Madeleine, où avait lieu la cérémonie en présence de sa famille, ses amis proches, ses musiciens, quelques fans et des personnalités politiques.

Dans l'assemblée, il y avait évidemment la maire de Paris Anne Hidalgo. Et cette dernière aurait fait une proposition pour matérialiser cet hommage. Selon Le Parisien, elle aurait en effet demandé à ce qu'un lieu, un monument ou un équipement public porte le nom de Johnny Hallyday.

Mais en marge du Conseil de Paris, elle s'est bornée à répondre qu'elle ne ferait rien sans l'accord de la famille du défunt rockeur, qui a été inhumé sur l'île de Saint-Barth lundi. "Je verrai avec la famille. Il faut être respectueux des gens avant d’en parler", a-t-elle ainsi déclaré.

Un vote, des élus parisiens, en ce sens devrait pourtant avoir lieu ce mardi 12. Rien n'a filtré sur les endroits exacts qui ont été ciblés par la mairie de Paris.

Par le passé, plusieurs possibilités avaient déjà été évoquées, comme une guitare en bronze dans le square de la Trinité, où Johnny avait ses habitudes étant enfant. Ou encore une plaque commémorative ou une statue en bas de l'immeuble où il a grandi, rue de la tour des dames, dans le 9e arrondissement. Laura Smet et David Hallyday devraient être associés à ce choix.

Mais il faudra sans doute attendre le 15 juin prochain, jour de l'anniversaire de Johnny Hallyday, pour voir le projet se concrétiser. Tout un symbole.