Nabilla publie une photo de son enfant et témoigne de son bonheur (image)

Elle expliquait jusque-là avoir du mal à réaliser ce qui lui arrivait. Mais la photo publiée sur son compte Instagram lui rappelle cette belle réalité : Nabilla va devenir maman et elle propose à ses fans une image de son bébé à naître.

Nabilla Benattia a publié vendredi 31 mai une photo représentant les clichés de son échographie 3D montrant son futur bébé sur son compte Twitter. L’enfant est attendu pour novembre 2019. L’influenceuse se contente d’ailleurs d’un commentaire bref mais qui en dit long sur sa joie: "Omg, je vis les plus beaux moments de ma vie".

Omg je vis les plus beaux moments de ma vie pic.twitter.com/mllDKkiUgA — Nabilla Benattia (@Nabilla) 31 mai 2019

La vie de Nabilla a pris une tournure des plus heureuses depuis le début de l’année 2019. En avril, la grossesse de la star de 27 ans était révélée au grand public et au début du mois de mai, la belle a dit "oui" a Thomas Vergara, son compagnon de longue date.

Nabilla Benattia a percé sur la scène médiatique dans un premier temps via les émissions de télé-réalité –elle a d’ailleurs rencontré Thomas sur le tournage d’une saison des Anges de la télé-réalité- et apparaissait dans un premier temps comme une personnalité populaire mais jugée superficielle. L’agression de son compagnon au couteau et une brève incarcération en 2014 avaient gravement nui à son image. Mais la jeune femme a réussi à redresser la barre en s’orientant vers des activités d’influenceuse sur les réseaux sociaux où elle a pu connaître le succès et changer son image. Thomas Vergara, lui, est toujours restée à ses côtés.