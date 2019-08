Nabilla: un abonné souhaite la mort de son bébé, elle répond (photo)

Suivie par plus de 4,4 millions de personnes sur Instagram, Nabilla est de temps en temps confrontée à des commentaires désagréables sur ses photos. Généralement, elle n'y prête pas beaucoup d'attention, mais mercredi elle a répondu à une internaute qui a proféré des menaces envers son bébé.

"Ton bébé devrait mourir. Cela te ferait un scoop en plus intéressant et plus de followers", a écrit cette personne, qui s'est trouvée drôle à en croire les smileys qu'elle a ajoutés à son message.

Choquée, Nabilla a décidé de lui répondre sur Snapchat: "Parfois vous me faites peur. Heureusement que je suis blindée", a-t-elle dit, avant de faire une mise au point en vidéo.

"Je suis habituée, mais c’est dangereux si vous dites ça à quelqu’un de sensible, ça peut blesser. (…) J’ai plus de 4 millions de personnes qui me suivent sur Insta. Si vous ne m’aimez pas, ne me suivez pas. Je ne vois pas pourquoi vous venez sur mon profil pour me saoûler", a expliqué la jeune femme, visiblement blessée par les propos de cette inconnue.

Nabilla n'est pas la seule personnalité de téléréalité à être enceinte en ce moment. Jessica Thivenin attend aussi un bébé. Alors qu'elle était enceinte de 23 semaines, la star des Marseillais a elle aussi subi des menaces envers son enfant. Elle avait aussi décidé de répondre à la personne en question: "Pauvre fille. J'espère que tu seras enceinte un jour et que tu te rendras compte de la gravité de tes paroles".