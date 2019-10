Ophélie Winter ne répond plus, ses proches inquiets

La star des années 90 a suscité surprise et inquiétude en s’exprimant à la télévision sur sa situation précaire. Ophélie Winter ne serait plus en France et reste introuvable.

« C’est vachement dur. Tu ne travailles pas, tu n’as pas d’argent… Tu n’es pas au top quoi. (…) Je n’ai rien. Je découvre un nouvel état de légèreté. Mais ça me serait arrivé il y a vingt ans, je me serais suicidée ». Ces phrases prononcées par Ophélie Winter dans l'émission TPMP n’ont pas manqué d’affoler. C'est la dernière fois que la chanteuse âgée aujourd’hui de 45 ans a donné de ses nouvelles.

Une star sans domicile fixe

Interrogée en direct par téléphone, le 23 septembre dernier, Ophélie Winter évoquait vaguement une arnaque et parlait de ses conditions de vie : « Il y a des cartons dans ma voiture, je décharge d’hôtel en hôtel. Je n’ai pas de domicile du tout, ce n’est pas fixe ou mobile ».

Début octobre, toujours via l’émission de C8, on apprenait par un chroniqueur que l’interprète de « Dieu m’a donné la foi » aurait finalement repris contact avec sa famille proche. En l’occurrence, sa mère Catherine et son frère Michaël, avec qui Ophélie Winter avait pourtant coupé les ponts. Il n’en demeure pas moins que l’ex-reine du RnB reste introuvable.

Ses amis appellent à l’aide

Cette situation a de quoi alerter tous ceux qui apprécient Ophélie Winter, et d’abord ses proches. Le journaliste Henri-Jean a ainsi appris sa situation par C8. Il n’a pas manqué de tirer la sonnette d’alarme : « Je suis très inquiet pour elle. (…) Elle est dans une situation extrêmement précaire aujourd’hui. Il faut absolument qu’elle accepte l’aide de quelqu’un », a-t-il confié dans la foulée au journal La Dépêche. Cela ne semble d’ailleurs pas être l’avis d’Ophélie Winter : « J’ai été beaucoup trahie, je me démerde seule ».

De son côté, Michel Polnareff, son ami, a appelé à l’aide le 2 octobre sur sa page Facebook : « Pouvez-vous me dire où elle est ? ».

Son ex-compagnon, l’homme d’affaires hollandais Rolf Van Dalen, s’est quant à lui exprimé dans le quotidien belge La Capitale. Séparé d’Ophélie Winter depuis deux ans, il évoque un mal-être général : « Elle n’est pas bien avec elle-même. C’est vraiment dommage, car elle a un bon coeur ».