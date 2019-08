Oublié Benjamin Pavard, Rachel Legrain-Trapani a retrouvé l'amour (photos)

Voilà des semaines que les rumeurs prêtent une nouvelle histoire d'amour à Rachel Legrain-Trapani. C'est désormais officiel, l'ex-copine de Benjamin Pavard est à nouveau en couple. Elle a officialisé son histoire avec Valentin Léonard ce jeudi 29 août sur Instagram.

Deux jours auparavant, les deux tourtereaux s'étaient déjà affichés ensemble sur le réseau social, mais la photo ressemblait à un partenariat avec la marque Puma.

"Le destin? Le hasard? Peu importe comment on le qualifie... nous nous sommes trouvés. (…) J’avais envie de partager avec vous mon bonheur... Celui d’avoir trouvé l’homme dont j’ai toujours rêvé! Notre histoire est folle c’est ce qui la rend encore plus belle", a écrit l'ancienne Miss France en légende d'une photo d'elle et de son nouveau chéri, qui l'enlace tendrement.

Valentin Léonard n'est pas inconnu des habitués des réseaux sociaux et de la téléréalité. Le beau gosse a participé à la saison 2 des Marseillais vs le Reste du Monde, à la saison 2 de Moundir et les apprentis aventuriers ainsi que la saison 6 des Marseillais en Amérique du Sud.

A chaque fois, il était en couple avec Jessica Errero, comédienne et ex-candidate de téléréalité également.

Depuis le mois de janvier et sa séparation avec Jessica, Valentin Léonard n'a pas eu de relation amoureuse médiatisée, ce qui met en avant le sérieux de son histoire avec Rachel Legrain-Trapani.