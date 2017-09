Ouragan Irma: le couple Hallyday n'a finalement pas pu accueillir les sinistrés dans sa maison, découvrez pourquoi

Leurs proches avaient annoncé qu'ils ouvraient les portes de leur villa à Saint-Barthélemy en guise de solidarité. Mais Johnny et Laeticia Hallyday n'ont finalement pas pu accueillir les sinistrés. Car selon les informations de BFMTV, leur demeure serait elle aussi complètement endommagée. Interrogé par la chaîne de télévision, un artisan présent sur place a expliqué qu'elle n'était pas "habitable du tout". "Avec l'effet du cyclone, les toitures sont arrachées, il y a pas mal de boulot dedans", a-t-il notamment déclaré précisant qu'il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité.

Pour rappel, Laeticia Hallyday avait été choquée et attristée de voir l'île de Saint-Barthélemy, si chère à son cœur, complètement détruite. "Je suis anéantie par ce chaos, ces images qui me parviennent de toute part me déchirent le cœur. Cette île, notre paradis est ravagé", avait-elle écrit sur Instagram. Et d'ajouter: "Après la sidération, nous devons être solidaires ce week-end pour résister au mieux au passage de José, ensuite viendra le moment de se relever, de reconstruire. Soyez prudents mes amis si chers à mon cœur, je suis avec vous de toutes mes forces".

Au total, selon les déclarations des gouvernements concernés, le bilan provisoire de l'ouragan Irma est de 18 morts (9 dans les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 4 dans les îles Vierges américaines, 2 à Porto Rico, deux dans la partie néerlandaise de Saint-Martin et une à Barbuda).

Alors que l'aéroport de Saint-Barthélemy a rouvert ce mercredi, permettant la reprise des vols commerciaux, Emmanuel Macron est attendu sur place dans la journée pour rencontrer les sinistrés et constater les dégâts causés par l'ouragan Irma une semaine après son passage.