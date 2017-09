Parents d'un petit garçon de 4 ans, Fergie et Josh Duhamel se séparent après huit ans de mariage (photos)

Josh Duhamel et Fergie, de son vrai Stacy Ferguson, ont décidé de se séparer et de continuer leur route chacun de leur côté après treize ans d'amour, dont huit de mariage.

Les désormais ex-amants s'étaient rencontrés en 2004 sur le tournage de la série américaine Las Vegas, dans laquelle Fergie avait fait une apparition, et où Josh Duhamel plantait le rôle de Danny McCoy, membre de la sécurité du casino Le Montecito.

Leur histoire a commencé par un coup de foudre. Ils se sont ensuite mariés en janvier 2009 et ont eu un petit garçon, prénommé Axl, né en août 2013.

Une publication partagée par Fergie (@fergie) le 17 Juin 2017 à 22h05 PDT

Mais jeudi 14, ils ont diffusé un communiqué dans la presse américaine, et notamment relayé par le site people TMZ, pour officialiser leur séparation, survenue plus tôt dans l'année.

"C'est dans l'amour et avec un respect absolu que nous avons choisi de nous séparer un peu plus tôt dans l'année. Pour donner à notre famille la meilleure opportunité de s'adapter, nous voulons garder cette affaire privée avant de la partager avec le public. Nous sommes et serons toujours unis pour nous soutenir l'un et l'autre ainsi que notre famille" ont-ils ainsi déclaré, alors que tout semblait aller pour le mieux en janvier dernier.

8 years!! Love you babe. Une publication partagée par Josh Duhamel (@joshduhamel) le 10 Janv. 2017 à 16h04 PST

Josh Duhamel avait publié sur son compte Instagram une photo de leur petite famille à l'occasion de leur huitième anniversaire de mariage. Et où il déclamait encore une fois son amour à Fergie.

Une publication partagée par Josh Duhamel (@joshduhamel) le 19 Juil. 2017 à 5h47 PDT

Mi-juillet, ils semblaient encore assez complices comme en témoigne une photo de couple prise lors d'un concert au festival du "North Dakota State Faire". Ce n'était apparemment qu'une entente illusoire.