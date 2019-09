Patrick Bruel accusé de harcèlement sexuel par trois masseuses

Entendu début septembre dans le cadre d’une enquête pour « harcèlement et exhibition sexuels », Patrick Bruel est désormais accusé par deux autres jeunes femmes de faits similaires. Ils se seraient déroulés en 2008 et 2011 et pourraient être prescrits. L’enquête est menée par les gendarmes corses.

Patrick Bruel est, depuis le mois d’août, sous le coup d’une enquête pour exhibition sexuelle présumée. Une esthéticienne de 21 ans l’accuse d’avoir eu un comportement déplacé lors d’un massage avant un concert donné en Corse, le 9 août dernier.

Deux nouveaux témoignages pour des actes qui remonteraient à 2008 et 2011

Ce lundi 23 septembre, deux autres affaires présumées ont été révélées : deux jeunes femmes auraient écrit au parquet d’Ajaccio pour dénoncer des actes similaires. Les faits qu’elles décrivent se seraient déroulés il y a plusieurs années.

En 2008, la première jeune femme officiait comme masseuse dans un hôtel de Cannes (Alpes-Maritimes). Lors d’une séance au spa, Patrick Bruel aurait d’abord refusé d’enfiler un sous-vêtement jetable avant de réclamer une caresse sexuelle « avec les mains ». Face au refus de la jeune femme, le chanteur se serait montré menaçant et aurait sous-entendu pouvoir influer sur la carrière de la jeune femme. Si elle n’a pas porté plainte à ce moment-là, la praticienne affirme avoir été choquée et estime que l’attitude du chanteur a porté « atteinte à sa dignité ». Elle n’a pas déposé plainte mais, selon Le Parisien/Aujourd’hui en France, elle a été auditionnée par les gendarmes corses.

L’autre accusatrice a, en revanche, déposé une plainte au parquet d’Ajaccio. Ancienne masseuse, elle dénonce des faits qui se seraient déroulés à l’hôtel Eden Rock de Saint-Barthélemy en 2011. Alors qu’elle venait pour le masser dans sa chambre, le chanteur de « Qui a le droit » aurait réclamé une fellation et, maintenant les mains de la jeune femme, aurait collé son sexe en érection contre elle. La plaignante affirme avoir catégoriquement refusé mais, intimidée par le statut de l’artiste, elle aurait accepté de le masser le lendemain. Cette deuxième séance se serait déroulée sans accrocs.

Patrick Bruel nie formellement toute forme de harcèlement sexuel

Début septembre, Patrick avait formellement nié toute intention de harcèlement et d’exhibition sexuels, et plaide le malentendu. Lors d’un entretien au Parisien/Aujourd’hui en France et après son audition devant les gendarmes, il avait déclaré au sujet de l’affaire corse : « Nous étions une heure avant mon concert, dans ma loge, accessible à tous. Mon équipe, mes collaborateurs, mes enfants étaient à proximité et ont l'habitude d'entrer à tout moment dans ma loge. Je n'ai pas eu la moindre intention, ni le moindre geste déplacé envers cette femme. » Le chanteur concède cependant qu’il était nu lorsqu’il a accueilli la masseuse mais précise que c’était en raison des fortes chaleurs.

L’avocat de Patrick Bruel, Me Olivier Témime, a réagi à ces nouvelles accusations : « En tout état de cause, ce qui est évoqué ne correspond absolument pas à la réalité, ni aux principes ni au comportement de notre client. L'enquête judiciaire permettra de le démontrer. »