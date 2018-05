Pauley Perrette, ancienne star de "NCIS", a subi des violences lors du tournage

Pauley Perrette est sortie de son silence dimanche 13. L'actrice star de la série NCIS a révélé dans une série de tweets qu'elle avait subi des violences lors du tournage du programme américain. Celle qui jouait le rôle de l'extravagante Abigail Sciuto a en outre quitté la série en octobre dernier.

Sa dernière apparition à l'écran a d'ailleurs été diffusée le mardi 8. Mais les adieux déchirants ont vite laissé place à la triste réalité pour la star puisque seulement quelques jours après, elle a décidé de révéler les violences dont elle dit avoir été victime.

Elle n'a cependant pas précisé qui était l'auteur de ces actes.

"J'ai refusé de disparaître, et c'est pour cela que je n'ai jamais raconté publiquement ce qui s'était passé. Mais il y a des articles de presse qui mentent à mon sujet. Si vous les croyez? Laissez-moi tranquille. Clairement, vous ne me connaissez pas. (Désolé les gars, ça devait être dit)", a commencé l'actrice âgée de 49 ans qui a affirmé que le silence n'était "pas une bonne chose" dans ces cas.

"J'ai soutenu depuis toujours des programmes contre le harcèlement. Mais maintenant, JE SAIS parce que c'était MOI. Si c'est à l'école ou au travail, êtes-vous obligé d'y aller? C'était horrible. Alors je suis partie. De multiples agressions physiques. Maintenant je comprends vraiment. Faites attention à vous. Rien ne vaut votre sécurité", a aussi confié Pauley Perrette qui n'avait jusque là pas expliqué son départ de la série télévisée.

I've been supporting ant-bullying programs forever. But now I KNOW because it was ME! If it's school or work, that you're required to go to? It's horrifying. I left. Multiple Physical Assaults. I REALLY get it now. Stay safe. Nothing is worth your safety. Tell someone.

— Pauley Perrette (@PauleyP) 13 mai 2018