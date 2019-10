Philippe Candeloro annonce qu’il va raccrocher les patins

Une tournée 2020 avec Holiday On Ice et puis s’en va… Le patineur préféré des Français dira adieu à la glace au printemps, à l’aube de la cinquantaine.

Ce sera sa vingtième et dernière participation à Holiday On Ice : c’est décidé, à 48 ans, Philippe Candeloro raccrochera les patins. Il l’a déclaré lors du dîner de gala de l’association CitéStars, le 20 octobre à Paris : « Je renquille pour 84 dates, ce n’est pas sérieux à mon âge, mais ça sera sans doute la dernière grande tournée que je ferai. A 47 ans, il faut aussi penser à arrêter ».

Arrêter, pas tout à fait cependant, puisque le patineur préféré des Français concocte une émission de variétés sur glace pour son 50e anniversaire.

« Et puis après, je dirai merci au patinage, à mes patins et à mon corps de m’avoir fait vivre autant de bonheur jusqu’à cet âge-là ».

Il est vrai que la carrière du gamin de Courbevoie est un exemple du genre. Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, Philippe Candeloro accroche aussi à son tableau d’honneur des médailles d’argent et de bronze aux championnats du monde. Il fut encore, par deux fois, vice-champion d’Europe.

Patineur professionnel et homme de télé

C’est après les Jeux Olympiques d’hiver de Nagano, en 1998, que Philippe Candeloro a opté pour une carrière professionnelle, créant ses propres spectacles sur glace, dont le Candel’Euro Tour. Dix ans plus tard, le patineur faisait ses premiers adieux à la glace, dans une tournée européenne baptisée Hello & Goodbye. Mais la passion fut alors sans doute plus forte…

Homme de glace, Philippe Candeloro est aussi un homme de télévision. Mettant de la bonne humeur dans de nombreuses émissions populaires comme Danse avec les Stars Fort Boyard ou Le Meilleur pâtissier, il se distingue également en tant que consultant sportif et commentateur. Il forme un duo avec Nelson Montfort sur les Jeux Olympiques d’hiver de Turin en 2006 et Sotchi en 2014. On le retrouve encore à PyeongChang en 2018, cette fois en tant que consultant. Nul doute donc que l’on reverra régulièrement Philippe Candeloro sur le petit écran, ou ailleurs. Mais en ce qui concerne le patinage, l’affaire semble être entendue.

Supernova, son dernier Holiday On Ice

Baptisé Supernova, le spectacle 2020 d’Holiday On Ice tournera en France du 27 février (à Paris) au 6 mai (à Brest). Il invite les spectateurs à un voyage dans les étoiles : « Nous vous emmenons dans un voyage fantastique depuis la terre vers une galaxie lointaine riche de tableaux imagés et de moments aussi éblouissants qu’exceptionnels », promet le site de Holiday On Ice.

Comme chaque année, Holiday On Ice réunira sur la glace les meilleurs patineurs professionnels du monde. Aux côtés de Philippe Candeloro, les rôles principaux seront tenus par les Russes Ivan et Aleksandra Bich, les Américains Wesley Campbell et Mariyah Gerber, le Canadien Peter Gerber.