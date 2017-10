Pierre Niney et Natasha Andrews attendent leur premier enfant

Ils sont ensemble depuis près de 10 ans mais ce sera leur premier enfant. Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrews ont révélé lundi 9 au soir qu'ils attendaient un heureux évènement. Une révélation qui n'a pas pris la forme d'un communiqué mais celle du ventre arrondi de la jeune femme, visible lors d'une soirée caritative à laquelle se rendait le couple.

Les deux tourtereaux étaient en effet à l'hôtel Peninsula à Paris pour célébrer le 71ème anniversaire des amis de CARE, une ONG qui vient en aide aux populations du tiers-monde dans de nombreux domaines (santé, économie, éducation...). Natasha Andrews y a donc dévoilé son "baby bump".

Si Pierre Niney -visible au cinéma depuis des années et césarisé en 2015 pour Yves Saint Laurent- est très connu du grand public, sa compagne, également actrice, l'est beaucoup moins. D'une part parce que le couple est assez discret sur sa vie privée, mais aussi parce que la jeune femme n'a pas à son actif la même filmographie. On a pu l'apercevoir dans des seconds rôles dans le Le Grand jeu de Nicolas Pariser ou sous la direction de Woody Allen dans Magic in the Moonlight. Elle a également participé à plusieurs séries télévisées dont Casting créé par Pierre Niney qui y jouait également.

Mais le cinéma n'est pas sa seule passion. Elle est en effet également photographe. C'est sur les planches du cours Florent que les deux jeunes acteurs s'étaient rencontrés en 2008 pour ne plus se quitter. D'origine australienne et arrivée en France en 2004 à 18 ans, Natasha Andrews y est donc restée, pour y fonder une famille.