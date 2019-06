Plagiat dans l'humour: Kheiron accusé d'être CopyComic, il répond

CopyComic a-t-il été démasqué? Une personne se cache depuis deux ans derrière un compte YouTube intitulé CopyComicVideos et utilise ce canal pour dénoncer le plagiat dans l'humour.

Tomer Sisley a été une des premières victimes de cet individu. Gad Elmaleh a aussi été épinglé pour plagiat, et a même essayé de faire retirer les vidéos le concernant.

Sandra Sisley, la compagne de Tomer Sisley, et Philippe Lellouche ont pointé du doigt Kheiron et Baptiste Lecaplain, les accusant d'être derrière ces vidéos, qui font à chaque fois beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.

Ca fait des années que mes collègues humoristes et moi-même assistons à un sempiternel vol de textes dans l’impuissance la plus totale.



Et puis #Copycomic est arrivé. — Kheiron (@MrKheiron) 3 juin 2019

Les deux humoristes ont nié être CopyComic. Kheiron a même fait un "thread" sur Twitter pour expliquer la situation, et dire tout le bien qu'il pense de CopyComic, qu'il considère comme "un lanceur d'alerte" faisant un "acte citoyen".

"Je ne sais pas pour vous mais me concernant, lorsque quelqu’un dénonce des gens qui ont une attitude nuisible, ce n’est pas un délateur mais un lanceur d’alerte. C’est un acte citoyen. À part quelques humoristes qui ont des affinités ou qui travaillent avec des gens directement épinglés, nous avons tous (en privé) approuvé la démarche de ce justicier. Le mot n’est pas anodin. Je le pense sincèrement. Il nous a rendu justice à nous, auteurs, mais surtout à vous, public. Vous qui méritiez de savoir la vérité", a-t-il ainsi déclaré sur Twitter.

Kheiron en a ensuite profité pour s'adresser directement aux personnes l'accusant d'être CopyComic: "A ceux qui sont derrière toute cette mascarade, je vous conseille d’écouter le public en vous remettant en question et en arrêtant de chercher des fautifs. Ils sont dans vos miroirs. Donc pour répondre à cette accusation plutôt flatteuse: Non, je ne suis pas Copycomic. C’est clair, précis et sans équivoque. Je ne peux décemment pas m’approprier l’oeuvre de la personne qui a assaini l’humour français".