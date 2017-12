Pour Carla Bruni-Sarkozy, ses parents Marisa et Alberto se trompaient "avec respect et affection"

Carla Bruni-Sarkozy semble avoir mis de côté tous les filtres qu'elle s'était imposée pendant des années, principalement pendant le mandat présidentiel de son mari. Après avoir évoqué en octobre dernier les "relations sexuelles fantastiques" avec Nicolas Sarkozy à la télévision américaine, la chanteuse franco-italienne a récidivé dans le genre déclarations qui fait jaser.

La femme de l'ancien président de la République s'est épanchée dans le magazine Elle sur son histoire familiale, réputée compliquée, mais surtout sur la relation qu'entretenaient ses parents. Sa mère Marisa, que Carla Bruni-Sarkozy idéalise en dépit de ses relations extraconjugales, a trompé son mari Alberto.

Malgré tout, en sachant qu'Alberto Bruni-Tedeschi n'était pas son père biologique, la chanteuse n'a jamais exprimé de ressentiment envers ses parents et les voyait comme deux êtres humains "faits l'un pour l'autre". Et qui se trompaient "avec respect et affection".

Carla Bruni-Sarkozy a aussi révélé avoir été soulagée en découvrant la vérité sur son patrimoine génétique. Sans qu'aucune rancune ne la plonge dans le désarroi. Au contraire. La vérité a été un réel soulagement pour elle.

"Bien sûr que j'ai réalisé qu'on m'avait menti, mais c'est une chose que je sais depuis toujours: les gens mentent. Cela ne me choque pas, le mensonge permet de se protéger, et de protéger les autres", a-t-elle ainsi déclaré dans Elle.