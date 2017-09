Pour le rappeur B.o.B la Terre est plate, et il veut financer le lancement d'un satellite pour le prouver (photo)

Pour le rappeur B.o.B, la chose ne fait aucun doute: la Terre est plate. Si cette affirmation fait largement sourire la majorité, le phénomène des "platistes" –les personnes certaines que la Terre n'est pas ronde– n'est pas complètement anecdotique aux Etats-Unis. Des groupes assez actifs maintiennent en effet l'idée que notre planète est plate. Ils estiment que les agences spatiales mentent, pour des raisons assez troubles, et qu'il est donc faux de penser qu'il existe une "courbure" de la Terre.

B.o.B a donc décidé de frapper fort et de monter une cagnotte en financement participatif pour permettre à un projet de voir le jour: celui de mettre lancer un satellite indépendant qui montrera, une fois dans l'espace, que la Terre est bel et bien plate.

L'objectif? Collecter 200.000 dollars (environ 170.000 euros). Pour l'instant, les choses démarrent "doucement" puisque la collecte n'a réuni que 1.766 dollars (1.500 euros) en quatre jours.

Mais B.o.B –Bobby Simmons Jr de son vrai nom– reste déterminé tant il est sûr de son fait. En 2016 il s'était d'ailleurs livré à une première expérience. Ayant visiblement grimpé sur un terrain en altitude, il montre des villes que l'on voit au loin à environ 25 kilomètres, une distance suffisamment lointaine pour, selon lui, invalider l'idée que la Terre se courbe. "Les villes en arrière-plan sont à plus de 25 kilomètres. Où est la courbure terrestre ? Expliquez-moi ça" publie-t-il.

The cities in the background are approx. 16miles apart... where is the curve ? please explain this pic.twitter.com/YCJVBdOWX7

— B.o.B (@bobatl) 25 janvier 2016