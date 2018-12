Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont unis lors du "mariage de l'année" (photos+vidéos)

Et si c'était le "mariage de l'année"? Priyanka Chopra et Nick Jonas ont dévoilé dimanche 2 décembre les photos de leur cérémonie de mariage, qui a duré trois jours et s'est déroulée à Jodhpur en Inde.

Et le mariage biculturel digne d'un compte de fée n'a rien eu à envier à celui de la très célèbre amie de Priyanka Chopra: Meghan Markle. Les deux actrices sont en effet très proches mais l'épouse du prince Harry n'a pas pu assister à l'incroyable mariage de sa chère amie.

Durant trois jours, les très nombreux invités ont participé à différents rites traditionnels indiens. Les familles des mariés ont d'ailleurs dû répéter pour leur offrir un spectacle de danse et de chant digne d'un film bollywoodien.

"Quelle performance! Chaque famille raconte notre histoire en chantant et dansant, avec beaucoup de rires et d’amour. Nous étions tous les deux reconnaissants de l’effort qu’ils ont fait et nous garderons pour le reste de notre vie des souvenirs de cette soirée spéciale", a fait savoir la jeune mariée sur Instagram.

L'actrice de la série Quantico, qui a par ailleurs été élue Miss Monde en 2000, avait prévenu les invités de son mariage dans le magazine Vogue américain, alors qu'elle venait d'annoncer ses fiançailles avec le chanteur et acteur.

Elle plaisantait alors en assurant que ses invités allaient "avoir besoin de vacances après". Et il semblerait qu'elle n'ait pas menti.

Le prix de la fête a aussi été faramineux et les médias américains estiment que le coût du mariage s'élève à 500.000 dollars. Priyanka Chopra et Nick Jonas n'ont pas lésiné sur les moyens pour rendre leur union inoubliable.