Cyril Lignac en live ce samedi soir sur M6 pour un cours de cuisine en direct

Programme TV - En cette période de confinement, les célébrités s'adaptent aussi. Cyril Lignac sera en live ce soir à 18h30 sur M6 pour un cours de cuisine en direct.

Confinement oblige, les chaines de télévision adaptent leurs programmes TV, ces dernières ayant dû mettre certains de leurs tournages à l'arrêt. Pour s'adapter à cette situation inédite, la programmation va évoluer dès ce lundi 23 mars, France 4 ouvre son antenne pour diffuser des cours dispensés par des professeurs de l'éducation nationale.

Du côté de M6, ce soir, c'est le rendez-vous de la journée à ne pas râter. Pour tous les Français confinés chez eux qui cherchent des activités à faire pour tromper l'ennui ou tout simplement qui se posent la question de ce qu'ils prépareront pour le repas ce soir, et la question va revenir très régulièrement... Cyril Lignac sera en "live" depuis sa cuisine à 18h30 et proposera un cours de cuisine en direct où il réalisera deux recettes simples. Au menu du jour un curry de poulet aux pommes de terre et pour le dessert une mousse au chocolat à base de ganache et de cacahuètes. SI vous n'avez pas tous les ingrédients de base, pas de panique, Cyril Lignac donnera des alternatives afin de préparer un repas réussi.