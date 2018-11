Quand Iris Mittenaere vivait dans la précarité: elle témoigne dans "Les Terriens du samedi"

Elle a été Miss Univers et s'est même qualifiée samedi 17 en demi-finale de l'émission Danse avec les stars, montrant de la belle une nouvelle facette. Pourtant, si les succès s'accumulent pour Iris Mittenaere, cette dernière n'a pas toujours vécu dans l'opulence. Et elle revient sur les déboires de sa jeunesse et de son enfance. Invitée samedi 17 sur le plateau des Terriens du samedi présenté par Thierry Ardisson, l'ancienne reine de beauté évoque son enfance difficile dans la précarité alors qu'elle n'avait que trois ans et que ses parents venaient tout juste de divorcer. Conséquence: une vie spartiate, sans eau chaude et sans équipement pour se faire à manger.

"Oui, c'était minimaliste, mais en fait on s'en rendait pas vraiment compte parce que ma mère elle est hyper positive. On avait l'impression de jouer à des jeux en fait. Elle nous disait: «Bon on va faire cuire les pommes de terre dans la cheminée». Et nous on trouvait ça super cool".

Une situation très précaire que celle qui n'était qu'une petite fille a pu surmonter grâce à son regard d'enfant: "En fait on ne se rendait pas compte que c'était parce qu'on ne pouvait pas faire cuire les pommes de terre parce qu'on avait pas de four".

Celle qui se destinait dans sa jeunesse à devenir dentiste –elle tait d'ailleurs en fac de médecine lors de son décollage dans les concours de beauté– a depuis fait un chemin rapide vers les sommets, bien loin de cette enfance difficile. Elue Miss France 2016 puis Miss Univers 2016. Elle raconte sa vie et son parcours dans son autobiographie Toujours y croire, sortie le 7 novembre.