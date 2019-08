Quentin Tarantino bientôt papa pour la première fois à 56 ans

Daniella Pick Tarantino est enceinte. La chanteuse israélienne de 35 ans, qui a épousé Quentin Tarantino en novembre dernier, devrait donner naissance à son premier enfant au cours du premier trimestre 2020.

Si c'est une première pour la jeune femme, c'est aussi une première pour Quentin Tarantino. Le réalisateur américain est âgé de 56 ans. Avant de se mettre en couple avec Daniella Pick (en 2016, fiançailles en 2017 et mariage fin 2018), il n'avait jamais eu envie de se marier et n'avait jamais non plus évoqué d'envie d'avoir des enfants.

"Je n'ai jamais été marié, je n'ai pas eu d'enfants, je viens de me marier et je veux des enfants", avait-il déclaré à la télévision américaine, dans l'émission de Jimmy Kimmel, au mois de juillet.

Les futurs parents ont annoncé qu'ils attendaient un heureux événement en transmettant un communiqué officiel très court au magazine People.

Communiqué qui disait donc: "Daniella et Quentin Tarantino sont très heureux d'annoncer qu'ils attendent un bébé".

Tout va donc très bien pour le réalisateur américain ces temps-ci. Son dernier film Once upon a time in… Hollywood (avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt) cartonne au cinéma et figure en tête du box-office en France avec, une semaine après sa sortie, plus de 1,1 million d'entrées.