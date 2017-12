Qui est Agustin Galiana, le vainqueur de la saison 8 de "DALS"?

Agustin Galiana est sorti vainqueur mercredi 13 au soir de la grande finale de la saison 8 de Danse avec les Stars sur TF1. Le beau gosse, qui a effectué toute la compétition aux bras de la belle Candice Pascal, a battu Lenni-Kim dans le dernier duel d'une très courte tête (50,33% des votes du public).

Cette victoire, qui était presque courue d'avance tant l'acteur de Clem avait fait preuve d'un talent inné pour la danse dès le premier prime, s'est dessinée petit à petit.

Toujours dans le trio de tête, il a enchaîné les belles performances avec Candice et s'est nourri des conseils des juges -Fauve Hautot, Nicolas Archambault, Chris Marques et Jean-Marque Généreux- pour atteindre la perfection. Ce qu'il a d'ailleurs fait lors de sa deuxième danse mercredi soir, puisqu'il n'a obtenu que des 10.

Pour les téléspectateurs de TF1, Agustin Galiana sera donc désormais le grand vainqueur de la saison 8. Mais celui qui joue Adrian, le fils de Victoria Abril à l'écran, dans la série Clem avec Lucie Lucas aussi, n'a pas que la corde "danseur" à son arc.

L'Espagnol, originaire d'Alicante, et âgé de 39 ans (oui il ne fait pas son âge), a en fait commencé au théâtre avant de se tourner vers la télévision et d'apparaître dans des séries françaises (comme Rose et Noir ou Chefs, avant Clem).

Il a aussi fait des films, dont le premier de Ramon Salaza: 20 centimètres.

Mais en parallèle de sa carrière d'acteur, Agustin Galiana a aussi développé un goût pour la chanson. Il a même participé au télécrochet Rising Star, qui avait sacré Corentin Grevost.

Pendant Danse avec les Stars, il a bossé sur son premier album. Le premier single, dont il a révélé un extrait sur ses réseaux sociaux, est en hommage à sa grand-mère.