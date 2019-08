Qui est Inès Vandamme, la nouvelle danseuse pro de DALS? (photos)

Après l'officialisation des participations de Linda Hardy, Liane Foly, Azize Diabaté et Hugo Philip côté célébrités, le casting de Danse avec les Stars bouge aussi côté danseurs professionnels.

Selon Télé-Loisirs, Inès Vandamme devrait intégrer la troupe. Toutefois, on ne sait pas encore quelle danseuse professionnelle elle va remplacer.

La saison dernière, Denitsa Ikonomova (la grande gagnante avec Clément Rémiens), Fauve Hautot, Marie Denigot, Katrina Patchett, Candice Pascal et Emmanuelle Berne étaient les six danseuses professionnelles à participer à la compétition.

Si vous êtes fans de Danse avec les Stars, le visage de la belle Inès Vandamme ne vous est peut-être pas inconnu. Car si elle n'était pas en compétition, elle a déjà participé à des chorégraphies de groupe et est donc déjà passée en direct sur TF1 le samedi soir.

Inès Vandamme a aussi déjà travaillé avec Chris Marques (membre du jury de DALS) et son épouse, la chorégraphe Jaclyn Spencer, puisqu'elle a récemment participé à la tournée "Alors on danse show".

Mais son CV de danseuse professionnelle ne s'arrête pas là. La jeune femme a dansé pour des stars internationales comme Alicia Keys et Shakira, mais aussi pour M Pokora, notamment sur la tournée My Way (suite à la sortie de son album de reprises de Claude François). Elle était l'une des "pokorettes".