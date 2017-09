Rio de Janeiro: hospitalisée à cause de fortes douleurs, Lady Gaga contrainte d'annuler un concert

Elle n'a pas eu le choix. Hospitalisée à cause "de fortes douleurs", Lady Gaga a été contrainte d'annuler jeudi 14 un concert prévu dans le cadre d'un festival à Rio de Janeiro. "Brésil, je suis dévastée mais je ne me sens pas assez bien pour venir à Rock in Rio. Je suis prête à tout faire pour vous mais je dois prendre soin de mon corps en ce moment", a expliqué la chanteuse via Twitter précisant, dans un autre post, qu'elle reviendrait prochainement sur place pour donner un concert. Publiant une photo d'elle avec une perfusion dans le bras, elle a également tenu à rassurer ses fans en indiquant qu'elle se trouvait "entre de bonnes mains" avec les "meilleurs médecins".

Cette annulation intervient au lendemain d'une annonce qui a profondément ému ses fans. En effet, la chanteuse de 31 ans a révélé sur le réseau social le nom de la maladie dont elle souffre, la fibromyalgie. Un syndrome responsable de douleurs articulaires et musculaires, lequel provoque également des troubles du sommeil et de l'humeur.

Peu avant, la chanteuse avait évoqué la nécessité de s'éloigner de la scène musicale, mettant entre parenthèses sa carrière. "Je vais faire une pause, je ne sais pas combien de temps. J'ai hâte de réfléchir, de ralentir un moment et de guérir, car c'est important", avait-elle annoncé au festival du film de Toronto lors duquel le documentaire Gaga: Five Foot Two avait été présenté. Des propos qui avaient provoqué la stupéfaction chez ses fans.

Mais qu'ils se rassurent: la chanteuse avait expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un arrêt définitif. "Cela ne veut pas dire que je ne vais rien créer. Cela ne veut pas dire que je ne prépare rien", avait-elle précisé.