Roman Polanski de nouveau accusé d'agression sexuelle sur une mineure par une actrice allemande

Est-ce le début d'une nouvelle "affaire Polanski" ou un simple témoignage qui jettera un peu plus le trouble sur le cinéaste âgé de 84 ans? La police suisse a annoncé mardi 3 qu'elle enquêtait en effet sur le témoignage rapporté par une certaine Renate Langer, une Allemande de 61 ans et ancienne actrice de films de série B, qui affirme que le cinéaste a abusé sexuellement d'elle. C'était en 1972 et celle qui est aujourd'hui sexagénaire n'avait que 15 ans.

Les faits se seraient déroulés à Gstaad, en Suisse, où le cinéaste résidait. L'adolescente de l'époque était mannequin et espérait pouvoir passer un casting auprès du prestigieux réalisateur qui aurait profité de la situation pour la violer.

La police suisse a cependant indiqué qu'il n'est pas certain que des charges criminelles soient retenues contre l'octogénaire, eu égard de l'ancienneté des faits qui ont maintenant plus de quarante ans.

Mais ce témoignage –si tant est qu'il soit véridique– écorne un peu plus l'image du réalisateur oscarisé pour Le Pianiste et époux à la ville d'Emmanuelle Seigner. Roman Polanski est en effet toujours menacé dans l'affaire Samantha Geimer, cette fille de 13 ans avec qui le cinéaste a eu des relations sexuelles en 1977 dans la maison de son ami Jack Nicholson. Roman Polanski avait reconnu les faits mais avait quitté le sol américain pour éviter des poursuite et surtout ne pas prendre le risque d'une lourde incarcération.

En 2010, l'actrice britannique Charlotte Lewis expliquait déjà avoir été agressée sexuellement en 1982 alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans. Son témoignage reste sujet à caution: l'agression annoncée ne l'a pas empêchée de jouer le premier rôle dans Pirates de Roman Polanski sorti en 1986. Elle avait de plus affirmé dans une interview en 1999 qu'elle désirait être la maîtresse du cinéaste dans sa jeunesse. En août dernier, c'est une autre femme identifiée seulement sous le nom de "Robin" qui a déclaré avoir également été abusée par Roman Polanski en 1973. Elle avait 16 ans. Ce sont donc aujourd'hui quatre femmes qui, à des degrés divers de crédibilité, accusent le réalisateur de relations sexuelles sur mineures.