Ryan Philippe accusé d'avoir brutalisé physiquement son ex-compagne Elsie Hewitt

Ryan Philippe a-t-il physiquement brutalisé son ex-petite amie, le top model Elsie Hewitt? C'est en tout cas la version de cette dernière qui a porté plainte contre l'acteur de 43 ans. La jeune femme, âgée elle de 21 ans, a expliqué avoir été victime d'une agression de la part de son éphémère compagnon (ils ne sont resté en couple que d'avril à juillet) le 3 juillet.

Ce soir-là, lors d'une fête, Ryan Philippe aurait fait une "crise" de jalousie, sa compagne ayant visiblement suscité l'attention de plusieurs hommes présents à la réception. L'acteur, piqué au vif, aurait quitté les lieux et serait rentré chez lui. A l'aube, le lendemain, Elsie Hewitt regagne le logement pour récupérer des affaires. C'est là qu'elle explique être tombé sur un Ryan Philippe en furie.

L'acteur l'aurait attrapé par le bras la serrant tellement fort qu'elle en aurait eu un hématome. Puis il l'aurait jeté dans l'escalier. Lorsque la jeune femme est parvenue à revenir dans la maison, l'acteur l'aurait de nouveau agressé en la secouant "comme une poupée" selon son témoignage, et la rejetant de nouveau avec violence.

Le mannequin n'hésite pas non plus à charger lourdement son ancien compagnon dans sa déposition: elle explique que Ryan Philippe est un consommateur massif de cocaïne, d'ecstasy et de champignons hallucinogènes, le tout mélangé à de l'alcool, le cocktail explosif le rendant particulièrement violent.

Une opposition pour le moins embarrassante dans le monde des people est en train de naître dans l'affaire Philippe/Hewitt. En effet, l'acteur de 43 ans, ancien mari de Reese Witherspoon, a réagi à ces accusations dans le magazine People… et livre une toute autre version où ce serait cette fois Elsie qui aurait débarqué dans la maison sous l'effet de stupéfiants, alors que le couple avait déjà rompu. Agressant Ryan Philippe et refusant de quitter les lieux, l'acteur aurait alors simplement réagi. Affaire à suivre.