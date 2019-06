Saison 9 de "Suits": un acteur phare de la série de retour (photo)

La série américaine Suits a tourné une page importante à la fin de la saison 7 avec les départs de Meghan Markle (qui jouait Rachel Zane depuis le début) et Patrick J. Adams (Mike Ross).

Mais la saison 8 a permis de "starifier" l'autre couple phare de la fiction: Donna Paulsen (Sarah Rafferty) et Harvey Specter (Gabriel Macht).

Malgré toute l'intrigue autour de #Darvey (contraction de Donna et Harvey), l'absence de Rachel et Mike a été difficile à supporter pour les fans qui n'ont cessé d'espérer sur les réseaux sociaux de voir Meghan Markle abandonner Archie et le prince Harry quelques heures pour tourner rien qu'une petite scène, ou Patrick J. Adams faire de même avec sa fille et sa femme Troian Bellisario.

Leurs espoirs et leurs attentes ont enfin été récompensés. La chaîne américaine USA a révélé ce lundi soir que Patrick J. Adams allait remettre son costume de Mike Ross pour l'épisode 5 de la saison 9 en tant que guest.

Aucun doute que Sarah Rafferty et Gabriel Macht, qui se sont toujours affichés très complices avec Patrick J. Adams du temps où il était un acteur régulier de Suits, sont ravis, voire carrément hystériques de cette nouvelle.

Attention spoilers. Aaron Korsh, le créateur de la série, a donné plus d'informations sur le sort qui sera réservé à Mike. "Il va être impliqué dans une affaire qui l'opposera à Harvey et Samantha. Quand il arrive, il ne sait pas qu'il doit se confronter à Samantha, mais il sait qu'il doit faire face à Harvey", a-t-il expliqué sur le site Deadline.

Il a promis qu'il y aurait de la tension, à cause des enjeux professionnels, mais aussi des moments drôles, qui ont toujours fait le sel de la série. "Il y aura des scènes marrantes, mais aussi des scènes émotionnelles avec Mike et tous ses anciens collègues", a-t-il ajouté.

Mike, qui a toujours tout fait pour que Donna et Harvey tombent dans les bras l'un de l'autre, sera-t-il satisfait de la tournure que les événements ont pris durant son absence?