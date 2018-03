Sandrine Kiberlain évoque sa rupture douloureuse avec Vincent Lindon

Il y a quinze ans, Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon ont divorcé, mettant un terme à dix ans de vie commune et d'amour. Séparant aussi la famille qu'ils avaient fondée (ils ont eu une fille prénommée Suzanne en 2000). Une rupture très difficile pour l'actrice française qui en parle encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion.

Sandrine Kiberlain s'est confiée dans le dernier numéro de Marie Claire sur la période compliquée qu'elle a traversée après sa séparation d'avec Vincent Lindon, qu'elle continuait à voir puisque c'est le père de sa fille.

Elle a expliqué ce que ça lui avait coûté de mettre un terme à tout ça: "Ça demande du courage de rompre, car c'est une histoire de routes qui se séparent, d'évolutions différentes, d'incompatibilité. C'est d'autant plus douloureux car on peut continuer d'aimer l'autre, même si ça ne convient plus".

"L'autre est là, vivant, sous vos yeux, il continue à vivre et refuse votre amour. Je ne le souhaite à personne. Moi, ça m'a dévastée. Ça a été la plus grande douleur, la plus longue à partir. Quand vous traversez un deuil, vous n'avez pas le choix: il faut vivre sans l'autre. Mais lorsque vous vous séparez d'un homme avec qui vous avez vraiment cru que ça allait durer toute la vie, il y a comme une espérance de vie possible", a-t-elle aussi déclaré à ce même magazine féminin il y a quelques années.

Mais elle n'a jamais révélé la véritable raison de ce divorce. "On a été très heureux, et puis un jour, voilà".