Laury Thilleman se fait "carjacker" et poursuit ses agresseurs (photo)

Il ne faut pas embêter Laury Thilleman. Que ceux qui y songeaient en prennent de la graine! L'ancienne Miss France, désormais reconvertie en journaliste sportive, a été "carjackée" à la sortie d'une conférence de presse mercredi 13 au soir dans le 18e arrondissement de Paris.

Elle était allée assister à la présentation du Finland Trophy, un raid féminin qui se déroulera du 25 au 29 janvier prochain. Elle a ensuite voulu rentrer chez elle en voiture. Comme d'habitude, elle a posé son téléphone sur son tableau de bord, puisqu'il lui sert de GPS, comme elle l'a expliqué dans sa story Instagram ce jeudi 14 au matin.

Mais lorsqu'elle est arrivée dans le 18e, au niveau du métro de La Chapelle, des individus ont tapé à la vitre avant de sa voiture et lui ont retourné le rétroviseur. La suite, c'est elle qui la raconte le mieux.

"Naturellement, j'ouvre ma fenêtre pour replacer mon rétroviseur. Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe. Il y a deux mecs qui tapent sur la vitre arrière de ma voiture pour détourner mon attention puis je vois un bras qui rentre dans ma voiture. Vous comprendrez que c'est une méthode extrêmement bien rodée. (…) Le gars s'empare de mon téléphone", a-t-elle ainsi expliqué à ses abonnés, qui étaient très inquiets après un premier message écrit blanc sur noir.

Ses agresseurs ont vite pris la fuite mais la jeune femme n'a pas voulu en rester là. Elle a mis son frein à main et est partie en courant à la poursuite de son voleur de portable. Elle a pris beaucoup de risques, mais a finalement pu récupérer son mobile.

"Je me suis retrouvée dans un groupe de dix gars et j'ai récupéré mon téléphone. Plus de peur que de mal, pas certaine que ma réaction était la bonne parce que j'aurais très bien pu prendre un poing dans la figure et me retrouver défigurée. Inutile de vous dire que je tremblais, j'étais complètement sous le choc en rentrant dans ma voiture. Mais je vais bien, tout va bien", a-t-elle déclaré pour rassurer ses fans.

Cette mésaventure lui a aussi permis de faire de la prévention et d'alerter sur le fléau du "carjacking": "Soyez vigilants. Ne mettez pas vos portables en évidence, verrouillez vos portières et vos fenêtres".