Rupture: Shy'm et Benoît Paire auraient mis un terme à leur histoire d'amour (photos)

Shy'm et Benoît Paire ne seraient plus en couple. La chanteuse et le joueur de tennis français, qui avaient déjà fait face à des rumeurs de rupture en novembre 2016 (rumeurs ardemment démenties), ne se sont cette fois-ci pas (encore) exprimés sur le sujet.

Selon l'édition de ce vendredi 22 de Voici, la rupture serait relativement récente. Les accès de colère du jeune homme, qui a par le passé cassé pas mal de raquettes de tennis sur les courts, seraient l'une des raisons qui auraient mené Shy'm à le quitter.

Pourtant, le week-end dernier, la belle n'hésitait pas à prendre la défense de son chéri sur le plateau de Thierry Ardisson, qui a lancé pas mal de piques sur le sujet. "L'image que l'on peut projeter n'est pas forcément ce que l'on est dans la vie de tous les jours", avait rétorqué Shy'm.

Les emplois du temps surchargés de chacun ont peut-être aussi joué. Benoît Paire parcourt la France et le monde pour disputer ses tournois. Shy'm est médiatiquement très occupée en ce moment. Elle a participé à l'émission A l'état sauvage avec Mike Horn (diffusion le 9 octobre) et elle sera bientôt la présentatrice de Nouvelle Star (sur M6 aussi).

Elle sera aussi dans le nouveau numéro de Vendredi tout est permis avec Arthur, ce vendredi 22 au soir, à 23h20 sur TF1.

Cela faisait deux ans que les deux célébrités partageaient leur vie. La jeune femme avait d'ailleurs officialisé leur relation amoureuse en publiant une jolie photo sur Instagram. Mais depuis plusieurs mois, pas de trace de beau gosse barbu sur ses réseaux sociaux. Il faut dire qu'elle avait depuis un moment choisi de jouer la carte de la discrétion sur sa vie privée.