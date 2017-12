Téléfilm sur les attentats de Paris: plus de 33.000 signatures contre le projet de France 2

C'est la femme d'une victime du Bataclan qui est à l'origine de l'initiative. Plus de 33.000 personnes ont déjà signé la pétition, lancée il y a un mois, ce jeudi 28 pour demander l'arrêt du projet de France 2 de réaliser un téléfilm sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Intitulé Ce soir-là, il s'agit d'une production de 90 minutes orchestrée autour d'une grande histoire d'amour qui débute le soir des attentats au Bataclan avec au casting Sandrine Bonnaire et Simon Abkarian. "Ce soir-là est une grande histoire d’amour impossible, mais aussi celle d’une renaissance, sur fond de Paris, ville romantique par excellence, mais aussi aujourd’hui ville blessée", résumait ainsi la chaîne à la fin novembre.

"Ce projet nous blesse, nous heurte, nous choque. Nous sommes scandalisés qu’un tel projet audiovisuel puisse voir le jour si peu de temps après cet événement aussi violent", a afait savoir Claire Peltier, à l'origine de la pétition. Interrogée par France-Soir début décembre, elle avait expliqué les raisons de son incompréhension. "Nous sommes encore dans une période de douleur et de deuil, ravivée chaque année lors de la période anniversaire. Ce n'est pas un processus qui se termine rapidement. Je suis choquée d'apprendre qu'à peine deux ans après, un téléfilm est déjà en train d'être réalisé", avait-t-elle confié expliquant ne pas comprendre la raison pour laquelle la chaîne publique avait ce choix aussi tôt.

De son côté, la chaîne de télévision assure dans un communiqué que c’est le "rôle du service public que d’interroger avec intelligence et humanisme, et sans tabou, notre société par le prisme de la fiction", et de se défendre de toute volonté de faire polémique: "Loin de nous l’idée d’aborder toutes ces questions de façon voyeuriste ou encore irrespectueuse".

Et préciser aussi que cette fiction "porte plutôt sur l’après, sur les jours, les semaines et les mois qui suivent l’attentat".