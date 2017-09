Ayem Nour cambriolée: près d'1,5 million d'euros en bijoux et sacs de luxe lui ont été dérobés

Comme Kim Kardashian, Ayem Nour attise les convoitises. Et comme Kim Kardashian, la présentatrice du Mad Mag sur NRJ12 a vécu une expérience traumatisante mercredi 13. L'ancienne candidate de Secret Story a en effet eu le malheur mercredi soir de constater que son domicile situé dans le XVIe arrondissement de Paris avait été cambriolé.

Selon une information publiée par Le Point, les malfrats ont utilisé une échelle et fracturé une fenêtre de son appartement. Ils sont repartis avec un butin évalué à près d'1,5 million d'euros d'après une première estimation. Si le montant du larcin est élevé, c'est parce qu'il est essentiellement composé de sacs de luxe et de bijoux.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne.

Le vol par effraction aurait eu lieu en fin d'après-midi ou début de soirée selon la police. Autrement dit à un moment où Ayem Nour ne se trouvait pas chez elle puisqu'elle était dans les locaux de la chaîne NRJ12 en train d'animer le Mad Mag et le Debrief des filles (émissions qui suivent la diffusion des émissions de téléréalité Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie et Les vacances des Anges 2).

Depuis mercredi soir et ce cambriolage, Ayem Nour ne s'est pas exprimée sur les réseaux sociaux. Si elle n'a pas loupé la présentation du Mad Mag ce jeudi 14, puisque l'émission a été exceptionnellement préenregistrée, elle n'apparaîtra en revanche pas dans le Debrief des filles, qui sera bien en direct à 19h35, mais avec Aymeric Bonnery aux manettes.