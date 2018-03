Téléréalité: pour Loana, les nouveaux candidats n'ont "plus de limite" (vidéo)

Après avoir touché le fond, Loana semble avoir repris le dessus sur sa vie. Amincie et visiblement bien dans sa tête, l'ex-star de téléréalité vient de sortir une nouvelle autobiographie intitulée Si dure est la nuit, si tendre est la vie (Ed.Plon) dans laquelle elle se livre avec émotion sur ses 17 dernières années.

"Faire le livre, ça a permis de tout remettre en place. Ça peut être un témoignage pour beaucoup, je suis l'exemple à ne pas suivre", a-t-elle confié lors de son passage mardi 6 au soir dans l'émission C à vous. A cette occasion, la jolie blonde a évoqué son expérience dans le Loft et en a aussi profité pour parler des nouveaux candidats de téléréalité. "Je trouve remarquable qu’ils puissent utiliser leur image comme ça. Ils maîtrisent leur image, ils maîtrisent les réseaux sociaux. Ils savent quand ils rentrent, ce qui peut arriver derrière. Ils savent utiliser à bon escient cette image. Ils savent en profiter", a-t-elle confié laissant entendre toutefois que la téléréalité avait un côté malsain.

"Après, ce qui fait un peu peur, c’est que tous ces gens qui participent en font de plus en plus. C’est une surenchère du toujours plus, et j’ai l’impression qu’ils pourraient faire tout et n’importe quoi pour être en avant. A partir du moment où il n’y a plus de limites, je crois que ça peut être dangereux", a-t-elle ajouté.

Lire aussi - Loana complètement métamorphosée en couverture de "Elle"

Enfin, la quadragénaire a regretté qu'il n'y ait plus de frontière entre le public et le privé, tout comme l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. "Même après les émissions, on les voit vivre du matin au soir, ils exposent leur vie en permanence et au bout d'un moment, je pense qu'il faut faire la part des choses entre sa vie privée et sa vie professionnelle", a-t-elle conclu.