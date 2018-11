Tensions entre les princes William et Harry, à cause de Meghan Markle?

Alors que l'on disait le prince William et Kate Middleton très proches du prince Harry et de Meghan Markle, des tensions auraient poussé les deux couples à s'éloigner.

Une dispute aurait ainsi récemment éclaté entre les deux frères au sujet de Meghan Markle, d'après des sources proches de la famille royale citées par le Daily Mail.

Le prince Harry aurait reproché à William de ne pas faire suffisamment d'efforts pour intégrer Meghan et la faire se sentir comme chez elle.

Le ton serait vite monté entre les deux frères et leur père, le prince Charles, serait intervenu pour les calmer, demandant à son aîné d'écouter le plus jeune et de faire un effort par rapport à Meghan Markle.

Touché par les mots de son père, le prince William aurait ainsi convaincu son épouse Kate Middleton d'inviter Harry et Meghan à passer les fêtes de Noël avec eux dans leur maison de Norfolk.

Récemment, la rumeur d'une grosse dispute entre Kate Middleton et Meghan Markle a fait couler beaucoup d'encre outre-Manche.

Les tabloïds britanniques prétendaient que Harry et Meghan allaient déménager de Kensington Palace pour une propriété fraîchement rénovée près du château Windsor, Frogmore House, à cause des tensions entre les deux duchesses.

Harry et Meghan vont bien déménager d'ici début 2019. Mais Kate Middleton n'y est pour rien. Ils veulent simplement accueillir leur bébé et l'élever dans une atmosphère sereine, loin des flashs des photographes qui rythment la vie de George, Charlotte et Louis.