Testament de Johnny Hallyday: le partage du patrimoine de la star s'annonce complexe

C'est une question qui commence à être évoquée à demi-mot, deux semaines après la mort de Johnny Hallyday: l'héritage financier de la star du rock. Car si Johnny a eu parfois quelques problèmes financiers du fait de dépenses importantes, compensées par des milliers de concerts donnés en presque six décennies de carrière, il a acquis un patrimoine important. Mais sa famille recomposée, fruit d'une vie privée parfois tumultueuse, et internationale, annonce un partage complexe.

Si Johnny Hallyday semble en effet avoir cumulé peu de cash, l'artiste possède un patrimoine immobilier entre ses propriétés de Marnes-la-Coquette, Saint-Barthélemy et Los Angeles, estimé entre 40 et 50 millions d'euros. Or, l'artiste mort à l'âge de 74 ans résidait depuis plusieurs années aux Etats-Unis. Il a donc probablement rédigé un testament selon le droit américain laissant plus de latitude dans le choix des héritiers. La teneur en est pour l'instant inconnue.

Pour rappel, Johnny Hallyday, qui s'est marié cinq fois (avec quatre femmes) a eu quatre enfants: David (avec Sylvie Vartan) qui vit à Londres, Laura (avec Nathalie Baye avec qui il ne s'est pas marié), et Jade et Joy, adoptées par le rockeur et Laeticia et qui vivent à Los Angeles.

Outre ce patrimoine immobilier conséquent, il restera la question de la gestion des droits de l'immense œuvre de l'artiste. Johnny a enregistré plus de 1.000 titres, et s'il n'a jamais écrit entièrement une chanson seul, il est malgré tout référencé comme compositeur pour certains morceaux, et auteur du texte pour une dizaine de chanson environ. Reste enfin le droit moral sur toutes les émissions spéciales ou les initiatives artistiques s'inspirant de Johnny Hallyday qui ne devraient pas tarder à affluer. Une manne à gérer, à se partager... mais qui là encore s'annonce complexe.