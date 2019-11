Tétraplégique, le rappeur Pone compose et mixe son album avec les yeux

« Kate & Me », l’album solo du rappeur Pone, est le premier de l’histoire à avoir été composé et mixé exclusivement avec les yeux. Atteint de la maladie de Charcot et tétraplégique, l’artiste toulousain signe une prouesse artistique et humaine.

Les plateformes de téléchargement abritent quelques bijoux musicaux, au-delà des morceaux les plus à la mode, sur lesquels les fans se précipitent. Actuellement il en est un, l’album « Kate & Me » de Pone, exceptionnel à plus d’un titre. Le rappeur et membre fondateur, en 1994, du groupe mythique La Fonky Family, a composé et mixé ses onze morceaux uniquement grâce à des mouvements oculaires.

Un long chemin d’apprentissage

Atteint de la maladie de Charcot depuis 2014, Pone, de son vrai nom Guilhem Gallart, est aujourd’hui tétraplégique. Il le raconte sur son blog, baptisé avec humour « La SLA pour les nuls » (et surtout bourré d’informations pour les malades et leurs proches) : « Je suis aujourd’hui tétraplégique, trachéotomisé, muet et alimenté par sonde de gastrostomie. Il m’est arrivé de nombreuses péripéties, au point que je me considère aujourd’hui comme un survivant ».

Un survivant, mais aussi un artiste que la créativité n’a jamais quitté. Début 2019, malgré la maladie, Pone se remet à la musique. Le capteur de mouvements oculaires qui lui sert à communiquer au quotidien devient son assistant face à la table de mixage de son ordinateur. Trois mois sont nécessaires au rappeur de 46 ans pour composer onze morceaux en l’honneur de la chanteuse Kate Bush.

Sur le site consacré à « Kate & Me » , Pone explique : « J’avais un long chemin d’apprentissage technique et artistique que je voulais faire en compagnie de grands artistes. (…) Privé de mes mains et du reste, il fallait tout réapprendre avec les yeux. J’ai donc commencé par Kate Bush, pour qui j’avais une profonde admiration ».

Un message d’espoir pour les malades

Au-delà de la prouesse technique et artistique, l’album se veut porteur d’un message d’optimisme. « Aujourd’hui, j’ai une deuxième motivation tout aussi importante, écrit encore Pone, celle de montrer aux gens en grande difficulté physique comme moi que tout est possible ».

« Il y a un message dans cet album, il est pour les malades et leurs proches. Derrière l’ouragan de la maladie, une vie existe, heureuse. »

Au Parisien, Guilhem Gallart confiait récemment se focaliser « sur l’utilité de ma maladie, pas le pourquoi. Il me reste l’essentiel : la tête et le coeur. Je vois le verre à moitié plein ».

« Kate & Me » est disponible sur les plateformes de téléchargement et sur le site dédié à l’album, en accès libre et gratuit. « Je m’en fous de l’argent, je veux juste partager », explique Pone, toujours au Parisien.