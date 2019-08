Tom Cruise interdit de voir sa fille Suri?

Tom Cruise entretient toujours une relation avec sa fille Suri, qu'il a eu avec l'actrice Katie Holmes (dont il est séparé depuis 2012)? Depuis des années de nombreuses rumeurs indiquent que non. Et le témoignage d'une ancienne membre de l'église de la scientologie, à laquelle l'acteur de Mission Impossible est toujours très fidèle, est venu renforcer le bruit qui court.

Suri, qui vit avec sa mère Katie Holmes et son beau-père Jamie Foxx, n'aurait plus vu son célèbre père depuis le divorce.

Selon Samantha Domingo, la femme qui s'est confiée au média people US Weekly, Tom Cruise aurait tout simplement l'interdiction de voir ou d'entrer en contact avec sa fille car elle n'est pas scientologue.

Et cela va même plus loin que ça: selon elle, Tom Cruise ne voit plus Suri car il croit qu'elle n'est pas vraiment sa fille "mais juste un être spirituel dans le corps de sa fille".

L'église de la scientologie a réagi à ces propos et a assuré que les pratiques décrites par Samantha Domingo étaient complètement "fictionnelles": "Toutes ces déclarations représentent mal l'église de la scientologie, ses pratiques et le style de vie de ses pratiquants".

L'an dernier, les mêmes rumeurs avaient circulé et une source proche de la famille Cruise-Holmes avait aussi expliqué à US Weekly que les "leaders scientologues lui ont conseillé de rester loin de sa fille car c'est une personne suppressive".

En scientologie, une personne est décrite comme suppressive quand elle exerce une influence corruptrice et qu'elle empêche un individu de s'épanouir dans sa religion.

A noter que si Tom Cruise n'aurait plus vu sa fille Suri depuis six ans, il verrait encore régulièrement ses deux aînés, Isabella et Connor, respectivement âgés de 26 et 24 ans. Eux sont scientologues.