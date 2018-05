Tom Kaulitz et Heidi Klum officialisent leur lisaison(photo)

C'est lors d'une soirée pour la bonne cause que la relation est apparue évidente. L'ancien mannequin Heidi Klum, 44 ans, est bien en couple avec Tom Kaulitz, 28 ans, membre du groupe Tokio Hotel.

Le couple est en effet apparu ensemble jeudi 17 à Cannes lors du gala annuel amfAR, une association de lutte contre le sida qui a fêté ses 25 ans de présence sur le Festival de Cannes. Sur place, sous l'objectifs des appareils photos, le belle et le musicien se sont échangés des marques d'affection ne laissant aucun doute sur la nature de leur relation.

Heidi Klum a elle-même officialisé indirectement cette relation en publiant sur son compte Instagram une photo avec son nouveau compagnon, de 16 ans son cadet. Là aussi, si aucun commentaire ne vient dire les faits précisément, l'image est explicite.

La rumeur courait depuis le mois de mars. Celle qui était alors juré de l'émission America's got talent avait reçu la visite du musicien et les deux avaient échangé des baisers qui n'avaient pas échappé aux photographes people. Restait à savoir si la relation n'était qu'une simple passade ou une relation plus "officielle". S'afficher de la sorte à Cannes alors que les caméras du monde entier sont braquées sur la ville revint donc à confirmer la nouvelle et le sérieux de l'histoire.

Après avoir connu un succès planétaire dans les années 2000, la popularité du quatuor venu d'Allemagne a fortement décliné, même si le groupe continue de produire des albums (le dernier, Dream Machine, en 2017) et des tournées sans pouvoir retrouver son lustre passé.