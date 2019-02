TPMP: Ratiba, la remplaçante de Kelly Vedovelli, fait des ravages (vidéo)

Ces jours-ci, l'épidémie de gastro-entérite touche des milliers de personnes en France. Kelly Vedovelli, chroniqueuse et DJette dans Touche pas à mon poste, n'est pas passée au travers. C'est pourquoi elle était absente mardi soir selon Cyril Hanouna.

Alors pour la remplacer au pied levé, l'animateur de TPMP a demandé à ses acolytes de faire jouer leurs contacts. C'est Jean-Michel Maire qui a trouvé la personne idéale pour reprendre le rôle de DJette sexy, dont la seule évocation fait bondir les associations féministes.

"Je me suis permis de prendre les devants et de demander à une copine de remplacer Kelly. Elle s’appelle Ratiba", a ainsi expliqué Jean-Michel Maire avant que la jeune femme entre sur le plateau.

La jolie Ratiba, vêtue d'une jupe en cuir très chic et d'un petit pull noir, a fait des ravages dès son entrée, sous les applaudissements et les sifflets d'admiration des chroniqueurs et des spectateurs du public.

Ratiba a 28 ans. Elle a déjà une petite notoriété sur les réseaux sociaux et parmi les amateurs de téléréalité car elle a participé à la saison 6 des Princes et des princesses de l'amour. Elle était une des prétendantes de Dylan Thiry, ancien de Koh-Lanta, qui a fait depuis d'autres émissions de téléréalité, et a d'ailleurs trouvé l'amour dans les bras de Fidji Ruiz (ex de Ricardo Pinto), autre visage bien connu de ce milieu-là.

Ratiba a un peu plus de 31.000 abonnés sur Instagram. Son passage dans TPMP devrait certainement lui en rapporter d'autres.