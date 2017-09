"TPMP": Shy'm s'est fait tatouer à l'intérieur des lèvres (vidéo)

L'endroit est inhabituel. Invitée mercredi 13 au soir sur le plateau de Touche pas à mon poste pour faire la promotion de son nouvel album et parler de son futur rôle d'animatrice dans La Nouvelle Star, Shy'm a évoqué au cours de l'émission l'un de ses tatouages. A la grande surprise de tous, la chanteuse de 31 ans a expliqué s'être fait tatouer à l'intérieur des lèvres, un petit plaisir dont elle n'avait jamais parlé à la télévision. Interloqués, Cyril Hanouna et les chroniqueurs lui ont alors demandé de le montrer, ce qu'elle a fait dans la foulée. Il s'agit "Je t'aime" destiné à son compagnon Benoît Paire.

Et ce n'est pas le seul de la chanteuse. En effet, lors d'un shooting réalisé récemment, la jeune femme avait dévoilé plusieurs de ses tatouages, des dessins qu'elle avait évoqués dans les pages de Gala. Dans les colonnes du magazine people, elle avait expliqué qu'elle avait arrêté de "compter au vingtième", confiant la symbolique de certains de ses tatouages: "J'ai une colombe de la paix en tatouage. Je l'ai choisi en pensant à ma mère, car ce dessin était chez nous et nous suivait lors de nos nombreux déménagements quand j'étais enfant".

Elle avait toutefois expliqué avoir des limites. "Je me refrène. Mais j'ai plein d'autres idées, même si parfois la douleur me fait hésiter! D'ailleurs, j'ai dû interrompre celui que j'avais commencé sur la cuisse gauche, c'était insupportable", avait-elle ainsi déclaré assurant qu'elle comptait garder vierges son visage, son cou, ses épaules et ses bras.