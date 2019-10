Un fan crée un sosie de Jean-Jacques Goldman en Lego, le chanteur approuve

Un fan strasbourgeois de Jean-Jacques Goldman a créé l'alter-ego de son chanteur préféré en Lego. "Lego Goldman" mène sa propre carrière de chanteur sur la toile.

Kloou, fan alsacien de Jean-Jacques Goldman, n’a pas supporté l’idée que son chanteur préféré ne remonte pas sur scène, après avoir pris sa retraite des Enfoirés en 2016. Il a donc crée ce sosie de Jean-Jacques Goldman en Lego ainsi qu’une animation lui permettant de donner vie à son personnage.

Il suffit de se connecter sur le site Quand la Brique est Bonne pour suivre les aventures musicales – tournées comprises – de l’alter-Lego du vrai chanteur. C’est ici également que Jean-Jacques Goldman lui-même donne régulièrement des nouvelles à son personnage de plastique.

A la sortie du clip « Envole Moâ » sur Youtube, qui a été vue près de 70 000 fois, Jean-Jacques Goldman a réagi par un mot qui en disait long sur son enthousiasme : « Le LG (ndlr: Lego Goldman) m’étonnera toujours ! Et que pourrais-je lui refuser ? Donc OK pour ce que vous voulez. Ses reprises de mes chansons sont bien plus gratifiantes que… d’autres ! ».