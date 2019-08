Un spectateur lui demande d'enlever son short, Jenifer le recadre (vidéo)

Lui demander de se dénuder en plein concert, c'est non. La chanteuse Jenifer ne s'est pas laissé faire samedi alors qu'elle était en concert à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin.

Fatiguée de se tenir sur ses talons hauts depuis le début du spectacle, l'artiste a interrompu son show quelques instants pour se mettre pieds nus. Elle en a évidemment profité pour plaisanter avec son public, leur expliquant que marcher avec de telles chaussures était son sport à elle.

C'est à ce moment qu'un homme de l'assemblée lui a crié d'enlever aussi son short. La chanteuse, qui a bien entendu ce qu'il venait de dire l'a directement recadré.

"Pardon, t'es sérieux, toi? T'es sérieux, là? T'es très sérieux, là? Bah tu vas sortir, mon gars! Tu t'es trompé de spectacle", lui a lancé Jenifer, visiblement étonnée que cette remarque puisse avoir été faite par l'un des spectateurs de son concert.

Bien sûr, la chanteuse a été ovationnée par ses fans comme en témoignent les nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux. "Tu sais ce qu'il te dit, mon short? Il dit: «Tu sors!». C'est comme si tu critiquais les filles en jupe: c'est quoi ça? On s'habille comme on veut", a poursuivi la chanteuse, toujours sous les hourras de l'assistance.

Quand un mec ose lui dire d’enlever son short... bah queen @JeniferOfficiel, merci d’avoir fait passer le message pic.twitter.com/DaEhNRXHfB — Agathe (@agathee_gd_) August 3, 2019

Finalement il semblerait que l'homme, qui était avec sa compagne, soit resté. En effet plus tard et alors qu'elle était encore sur scène, Jenifer lui a demandé de s'excuser et de ne plus jamais dire une telle chose à une femme, ce qu'il a accepté.