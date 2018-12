Une actrice égyptienne met une robe transparente et risque la prison (photos)

Rania Youssef, une actrice égyptienne de 45 ans, très populaire dans son pays (elle a plus de 683.000 abonnés sur Instagram et plus de 595.000 followers sur Twitter), a créé une vive polémique fin novembre en défilant sur le tapis rouge du Festival du film du Caire avec une robe très sexy, moulante et transparente sous la taille.

Un certain Amrou Abdessalam, avocat de profession, a décidé de porter plainte pour "incitation à la débauche". Elle risque cinq ans de prison pour cela et son dossier sera examiné par la justice le 12 janvier prochain.

"L'apparence de Rania Youssef est contraire aux traditions, aux valeurs de la société et à ses mœurs, et cela a nui au festival et à l'image de la femme égyptienne", a de son côté déclaré Samir Sabri, un autre avocat, qui a porté plainte contre d'autres personnalités dont les tenues ne lui ont pas plu ce soir-là.

De nombreux internautes égyptiens ont soutenu ces deux avocats et ont copieusement insulté Rania Youssef sur les réseaux sociaux. A tel point que l'actrice s'est sentie obligée de s'excuser, ou tout du moins de s'expliquer, sur Twitter.

"J'ai probablement fait un mauvais calcul quand j'ai choisi de porter cette robe. (…) Je ne pensais pas que ma tenue déclencherait toute cette colère", a-t-elle écrit sur le réseau social.