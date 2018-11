Une pétition pour interdire Kendall Jenner de matchs de NBA (photo)

Kendall Jenner est populaire dans le monde entier… sauf sur les parquets. La très sexy membre du clan Kardashian/Jenner est en effet au cœur d'une polémique sportive: les supporters des 76ers de Philadelphie ne veulent plus la voir lors des matchs et ont lancé une pétition.

La starlette est accusée d'être un chat noir pour l'équipe. Cette superstition est en partie due aux relations que ses sœurs ont entretenu avec des basketteurs. Les sportifs ont connu des temps difficiles dans leurs carrière lorsqu'ils étaient avec elles.

Et Kendall Jenner elle aussi semble avoir un goût prononcé pour le basket, et plus particulièrement le très grand Ben Simmons. Après s'être séparés au cours de l'année, les deux tourtereaux semblent à nouveau filer le parfait amour.

A tel point que samedi 24, la belle brune s'est empressée d'aller encourager son cher et tendre en tribune. Au premier rang dans le Wells Fargo Center, à Philadelphie, la mannequin a donc pu voir son équipe favorite… perdre.

Et pour les fans cette défaite cuisante contre l'équipe de Cleveland (112 à 121) ne passe pas du tout. Les 76ers, aussi appelés Sixers, étaient invaincus à domicile depuis 20 matchs. Les supporters ont donc lancé une pétition pour que Kendall Jenner, 23 ans, soit interdite de match.

"Il a été porté à l’attention des fans des Sixers que Ben Simmons a repris sa relation avec Kendall Jenner, membre de la célèbre famille tueuse de carrière Kardashian/Jenner. Nous, fans des Sixers, ne pouvons rester sans rien faire et la laisser ruiner ce qui pourrait être une saison spéciale pour la franchise en assistant aux matchs. Ce n’est pas une coïncidence si les Sixers, qui ont débuté la saison par un bilan de 10-0 à domicile, ont perdu pour la première fois à la maison cette saison le jour où Kendall Jenner est venue".

Accusée de mettre "en péril le futur de la franchise, mais aussi le gagne-pain d'hommes honnêtes", la starlette est donc priée de rester chez elle lors des prochains matchs. "La carrière de ben Simmons est en danger", se sont alarmé les fans en citant aussi la blessure d'un des joueurs de l'équipe, Jimmy Butler.

Sur Change.org, la pétition a déjà recueilli plus de 7.500 signatures ce lundi 26. Mais Kendall Jenner ne semble pas entendre les critiques, elle assistait à nouveau à un match (gagné cette fois) des 76ers dimanche 25.