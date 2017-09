Vanessa Demouy fait son retour à l'écran dans "Camping Paradis" et se confie sur sa rupture avec Philippe Lellouche

Il y a maintenant presque 25 ans, elle triomphait dans Classe Mannequin, l'une des séries françaises ayant marquée le petit écran dans les années 1990. Sa carrière avait ensuite décliné et depuis 12 ans, elle était même absente des écrans se consacrant presque exclusivement au théâtre, avec d'ailleurs un certain succès. Vanessa Demouy fera pourtant son retour dans l'épisode du lundi 25 de Camping Paradis sur TF1.

Au début du moins de septembre, elle expliquait dans un grand entretien à Gala qu'elle avait quitté depuis environ un an son mari, l'acteur Philippe Lellouche, avec qui elle vivait depuis une dizaine d'années et qui est le père de ses deux enfants.

Vanessa Demouy admet donc que le tournage de Camping Paradis lui a été bénéfique dans cette période de tumultes, lui permettant d'oublier ses ennuis et de réamorcer un retour à l'écran après avoir été coupée au montage de Chacun sa vie de Claude Lelouch.

La comédienne qui a eu 44 ans en avri, a accordé une interview à TéléStar où elle se livre notamment sur la séparation avec le comédien qui était son partenaire à la vie comme il l'était fréquemment sur les planches du théâtre. "Après dix-sept ans de vie commune, nos caractères n'évoluaient plus de la même manière. Mais je n'ai pas perdu mes illusions, et je veux croire que l'amour peut durer toujours. Je reprends les rênes de ma vie" admet-elle pudiquement, expliquant qu'elle se devait aussi de faire redémarrer sa carrière: "Quand vous vous retrouvez seule avec vos enfants et les factures à régler, il faut bien y aller!"

Reste à savoir si le public suivra ce soir le retour sur le petit écran de la belle.